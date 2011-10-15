ЦСКА
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Федотов
Семен Федотов
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Тошич
Зоран Тошич
80
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Рахимич
Элвер Рахимич
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Думбия
Сейду Думбия
47'
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
38'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Тен
Петр Тен
-
Цауня
Александр Цауня
-
Васильев
Александр Васильев
-
Сердеров
Сердер Сердеров
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
61
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
66'
90
-
Павленко
Александр Павленко
65'
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
56
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Гвазава
Леван Гвазава
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Садаев
Заур Садаев
-
Де Соуза
Эвертон Энрике Де Соуза