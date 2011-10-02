Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Дананае
Овидиу Дананае
90
-
Воронов
Денис Воронов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Канунников
Максим Канунников
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
54
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
57
-
Савин
Евгений Савин
76
Запасные
-
Лактионов
Денис Лактионов
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Баженов
Никита Баженов
-
Стариков
Евгений Стариков
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
51'
84'
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
70
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Еременко
Алексей Еременко
77
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
64
-
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Касаев
Алан Касаев
-
Быстров
Петр Быстров
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов