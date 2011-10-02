Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
55
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
47
-
Эменике
Эммануэль Эменике
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Козлов
Александр Козлов
-
Ари
Ари
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
40'
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
85
-
Широков
Роман Широков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
61
-
Кержаков
Александр Кержаков
48'
81
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Розина
Алессандро Розина
-
Лазович
Данко Лазович