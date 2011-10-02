Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
46
-
Карлос
Жоао Карлос
81
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Карлос
Роберто Карлос
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Прудников
Александр Прудников
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
66
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
66
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
5'
78
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Илич
Бранко Илич
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Минченков
Александр Минченков
-
Сычев
Дмитрий Сычев