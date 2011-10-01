Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
64
-
Юсупов
Артур Юсупов
70
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
-
Воронин
Андрей Воронин
31'
74'
90
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Сапета
Александр Сапета
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Кокорин
Александр Кокорин
Краснодар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
46
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
29'
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
65
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Абреу
Марсио Абреу
47
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90
Запасные
-
Ермаков
Максим Ермаков
-
Городов
Евгений Городов
-
Марков
Николай Марков
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Самсонов
Олег Самсонов
-
Мовсисян
Юра Мовсисян