Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Смольников
Игорь Смольников
86'
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
64
-
Адамов
Роман Адамов
72
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Круглов
Дмитрий Круглов
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Аумада
Оскар Аумада
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
61
-
Соснин
Антон Соснин
88
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Генев
Виктор Генев
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Короман
Огнен Короман
-
Григорян
Роман Григорян
-
Приёмов
Владимир Приёмов
-
Макриев
Димитар Макриев