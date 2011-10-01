Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
41
-
Павленко
Александр Павленко
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
69
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Лежар
Жонатан Лежар
46
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Власов
Олег Власов
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Де Соуза
Эвертон Энрике Де Соуза
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Митришев
Магомед Митришев
18'
55
-
Гошоков
Арсен Гошоков
66
Запасные
-
Намашко
Станислав Намашко
-
Аравин
Алексей Аравин
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Голич
Йован Голич
-
Фомин
Семен Фомин
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Портнягин
Игорь Портнягин