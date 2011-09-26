Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90'
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
70
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
53
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
11'
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Гаджиев
Гаджи Гаджиев
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Прудников
Александр Прудников
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
79
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Павленко
Александр Павленко
7'
90
-
Лежар
Жонатан Лежар
72
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
83
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Власов
Олег Власов
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Де Соуза
Эвертон Энрике Де Соуза
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни