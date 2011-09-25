Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
61
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
10'
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Генев
Виктор Генев
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Короман
Огнен Короман
-
Григорян
Роман Григорян
-
Приёмов
Владимир Приёмов
-
Макриев
Димитар Макриев
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
72
-
Юсупов
Артур Юсупов
37
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Самедов
Александр Самедов
46
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Рыков
Владимир Рыков
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Сапета
Александр Сапета
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов