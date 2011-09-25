Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
39'
50'
61
-
Абреу
Марсио Абреу
70
-
Михеев
Андрей Михеев
83
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90
Запасные
-
Ермаков
Максим Ермаков
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Мигел
Руи Мигел
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Самсонов
Олег Самсонов
-
Гогниев
Спартак Гогниев
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
87
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
74'
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
44'
55
-
Дзюба
Артем Дзюба
37'
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
57
-
Эменике
Эммануэль Эменике
33'
90
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
Киреев
Игорь Киреев
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Козлов
Александр Козлов
-
Ари
Ари