Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
72
-
Сапатер
Альберто Сапатер
52'
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
79
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
84
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Илич
Бранко Илич
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Сычев
Дмитрий Сычев
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Еременко
Роман Еременко
62
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
62
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Касаев
Алан Касаев
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Дядюн
Владимир Дядюн