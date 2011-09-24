Зенит
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Кришито
Доменико Кришито
72
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Широков
Роман Широков
23'
58
-
Файзулин
Виктор Файзулин
6'
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
42'
52'
59
-
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Губочан
Томаш Губочан
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Лазович
Данко Лазович
Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
46
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Голышев
Павел Голышев
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
60
-
Ропотан
Адриан Ропотан
27
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Дананае
Овидиу Дананае
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Климов
Валерий Климов
-
Баженов
Никита Баженов