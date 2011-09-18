Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
45
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
4'
61
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
30'
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
79
-
Эменике
Эммануэль Эменике
82'
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Джано
Джано
-
Козлов
Александр Козлов
-
Ари
Ари
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Григорян
Роман Григорян
48
-
Воробьев
Роман Воробьев
67
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Генев
Виктор Генев
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Соснин
Антон Соснин
-
Короман
Огнен Короман
-
Кириллов
Юрий Кириллов