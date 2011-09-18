Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
56
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
64
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Лежар
Жонатан Лежар
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
46
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Польчак
Петр Польчак
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Павленко
Александр Павленко
-
Садаев
Заур Садаев
-
Де Соуза
Эвертон Энрике Де Соуза
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Илич
Бранко Илич
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
78
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
21'
43'
52
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
87'
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
47'
69
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Шишкин
Роман Шишкин
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Сычев
Дмитрий Сычев