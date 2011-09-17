Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
46
-
Ропотан
Адриан Ропотан
62
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Савин
Евгений Савин
90
-
Голышев
Павел Голышев
46
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Климов
Валерий Климов
-
Баженов
Никита Баженов
-
Канунников
Максим Канунников
-
Стариков
Евгений Стариков
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
39'
64
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
54
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Абреу
Марсио Абреу
73
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90
Запасные
-
Ермаков
Максим Ермаков
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Мигел
Руи Мигел
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Мовсисян
Юра Мовсисян