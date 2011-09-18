Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
23'
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
77
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
7'
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
69
-
Дядюн
Владимир Дядюн
80
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Касаев
Алан Касаев
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Быстров
Петр Быстров
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Медведев
Алексей Медведев
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
46
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
50'
68'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Широков
Роман Широков
28'
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
78
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
-
Лазович
Данко Лазович
46
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Бухаров
Александр Бухаров