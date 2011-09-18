Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Круглов
Дмитрий Круглов
6'
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
72
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
74
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
62
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Емельянов
Роман Емельянов
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
ЦСКА
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
64
-
Цауня
Александр Цауня
47
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Думбия
Сейду Думбия
66'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Федотов
Семен Федотов
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Васильев
Александр Васильев
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Олисе
Секу Олисе
-
Сердеров
Сердер Сердеров