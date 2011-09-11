Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
66
-
Гриднев
Даниил Гриднев
59
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
85
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
-
Голич
Йован Голич
90
Запасные
-
Намашко
Станислав Намашко
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Сигурдссон
Ханнес Сигурдссон
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Захирович
Аднан Захирович
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Портнягин
Игорь Портнягин
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Круглов
Дмитрий Круглов
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
82
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
84'
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
57
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
69
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Емельянов
Роман Емельянов
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Пападопулос
Михал Пападопулос