Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
45'
90
-
Макриев
Димитар Макриев
65
-
Корниленко
Сергей Корниленко
11'
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Генев
Виктор Генев
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Короман
Огнен Короман
-
Соснин
Антон Соснин
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Приёмов
Владимир Приёмов
Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
59
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
79
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Голышев
Павел Голышев
90
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
47
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Строев
Виктор Строев
-
Баженов
Никита Баженов
-
Климов
Валерий Климов
-
Канунников
Максим Канунников
-
Стариков
Евгений Стариков