Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
61'
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90'
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
81
-
Ерохин
Александр Ерохин
63
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
8'
82
Запасные
-
Ермаков
Максим Ермаков
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Самсонов
Олег Самсонов
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
-
Гогниев
Спартак Гогниев
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
46
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
85'
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
64
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
47
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
-
Немов
Петр Немов
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Дядюн
Владимир Дядюн