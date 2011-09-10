Локомотив
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
77'
88'
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
73
-
Обинна
Виктор Обинна
48'
82
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
62'
74
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Минченков
Александр Минченков
-
Сычев
Дмитрий Сычев
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Губочан
Томаш Губочан
81
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
85
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Ионов
Алексей Ионов
90
-
Лазович
Данко Лазович
8'
61
-
Бухаров
Александр Бухаров
32'
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Анюков
Александр Анюков
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Розина
Алессандро Розина