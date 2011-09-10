ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Тошич
Зоран Тошич
46
-
Алдонин
Евгений Алдонин
82
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Олисе
Секу Олисе
68
-
Думбия
Сейду Думбия
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
Запасные
-
Исупов
Вячеслав Исупов
-
Федотов
Семен Федотов
-
Цауня
Александр Цауня
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
-
Сердеров
Сердер Сердеров
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
70'
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
66
-
Семшов
Игорь Семшов
46
-
Воронин
Андрей Воронин
36'
90
-
Самедов
Александр Самедов
85
-
Кураньи
Кевин Кураньи
39'
90
Запасные
-
Рыков
Владимир Рыков
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Сапета
Александр Сапета
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Кокорин
Александр Кокорин