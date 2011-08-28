Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90'
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
86
-
Широков
Роман Широков
85'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Лазович
Данко Лазович
46
-
Кержаков
Александр Кержаков
24'
30'
79'
81
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Розина
Алессандро Розина
-
Бухаров
Александр Бухаров
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
75
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Абреу
Марсио Абреу
46
-
Самсонов
Олег Самсонов
46
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Золотаренко
Алексей Золотаренко
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе