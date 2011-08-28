Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
87
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
78
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Арисленес
Ари
73
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
45'
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Зотов
Александр Зотов
-
Джано
Джано
-
МакГиди
Эйден МакГиди
-
Козлов
Александр Козлов
-
Эменике
Эммануэль Эменике
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
31
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
47
-
Тошич
Зоран Тошич
69'
76
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Думбия
Сейду Думбия
52'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе