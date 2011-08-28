Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
79
-
Юсупов
Артур Юсупов
51
-
Семшов
Игорь Семшов
34'
90
-
Воронин
Андрей Воронин
83
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
16'
90
Запасные
-
Ильин
Александр Ильин
-
Пузин
Евгений Пузин
-
Колодин
Денис Колодин
-
Сапета
Александр Сапета
-
Тащи
Борис Тащи
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Дуймович
Томислав Дуймович
Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
68
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
46
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
46
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Куликов
Александр Куликов
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Сигурдссон
Ханнес Сигурдссон
-
Захирович
Аднан Захирович
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Сирадзе
Давид Сирадзе