Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Круглов
Дмитрий Круглов
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
68
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
72'
83
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
85
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
10
-
Тарделли
Диего Тарделли
58
Запасные
-
Элиакву
Абдужахи Исах Элиакву
-
Макаров
Александр Макаров
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Кебе
Баи-Ибра Кебе
-
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
Это'О
Самуэль Это'О