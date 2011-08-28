Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
75
-
Немов
Петр Немов
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Касаев
Алан Касаев
61
-
Дядюн
Владимир Дядюн
36'
70
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Джалилов
Искандар Джалилов
-
Быстров
Петр Быстров
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
-
Портнягин
Игорь Портнягин
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Григорян
Роман Григорян
59
-
Соснин
Антон Соснин
46
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Генев
Виктор Генев
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Короман
Огнен Короман
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Макриев
Димитар Макриев
-
Приёмов
Владимир Приёмов