Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
48
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
23'
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
77
-
Прудников
Александр Прудников
74'
90
Запасные
-
Ибрагимгаджиев
Анвар Ибрагимгаджиев
-
Макаров
Александр Макаров
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Кебе
Баи-Ибра Кебе
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Голенда
Ян Голенда
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
79
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
47
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Воронин
Андрей Воронин
45'
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Габулов
Владимир Габулов
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Сапета
Александр Сапета
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Мисимович
Звездан Мисимович