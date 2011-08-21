Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
82
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
25'
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
65
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
70
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Куликов
Александр Куликов
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Сигурдссон
Ханнес Сигурдссон
-
Голич
Йован Голич
-
Захирович
Аднан Захирович
-
Да Силва
Леандро Да Силва
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
47
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
59
-
Арисленес
Ари
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
55'
90
-
Эменике
Эммануэль Эменике
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Рохо
Маркос Рохо
-
Сухи
Марек Сухи
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Джано
Джано
-
Козлов
Александр Козлов