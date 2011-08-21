Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Илич
Бранко Илич
90
-
Обинна
Виктор Обинна
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
34'
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
68
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
68
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
59
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Шишкин
Роман Шишкин
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Минченков
Александр Минченков
-
Сычев
Дмитрий Сычев
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Марков
Николай Марков
60
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Абреу
Марсио Абреу
66
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
70
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Галкин
Никита Галкин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Мигел
Руи Мигел
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе