Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90'
90
-
Уциев
Ризван Уциев
71
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
46
-
Де Соуза
Эвертон Энрике Де Соуза
46
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
-
Усманов
Бекхан Усманов
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Павленко
Александр Павленко
-
Власов
Олег Власов
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Садаев
Заур Садаев
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Круглов
Дмитрий Круглов
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
42
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
18'
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
63
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Живанович
Иван Живанович
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Иванов
Олег Иванов
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва