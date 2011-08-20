Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
38
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
31'
51'
90
-
Короман
Огнен Короман
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Бобер
Антон Бобер
57
-
Печник
Нейц Печник
90
Запасные
-
Федоров
Алексей Федоров
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Соснин
Антон Соснин
-
Григорян
Роман Григорян
-
Приёмов
Владимир Приёмов
-
Макриев
Димитар Макриев
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
85
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
32'
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
22'
74
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Широков
Роман Широков
29'
78'
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
34'
90
-
Ионов
Алексей Ионов
59
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Денисов
Игорь Денисов
-
Лазович
Данко Лазович
-
Бухаров
Александр Бухаров