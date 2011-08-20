ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Тошич
Зоран Тошич
88
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
61
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
73
-
Думбия
Сейду Думбия
51'
68'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Хонда
Кейсуке Хонда
-
Олисе
Секу Олисе
Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Йокич
Джордже Йокич
72
-
Сабитов
Ренат Сабитов
63
-
Савин
Евгений Савин
90
-
Голышев
Павел Голышев
68
-
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
-
Лактионов
Денис Лактионов
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Ким
Нам Иль Ким
-
Климов
Валерий Климов
-
Баженов
Никита Баженов