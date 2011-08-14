Краснодар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
73
-
Абреу
Марсио Абреу
63
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
57
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Ермаков
Максим Ермаков
-
Городов
Евгений Городов
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
36'
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
71
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Короман
Огнен Короман
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Бобер
Антон Бобер
88'
90
-
Печник
Нейц Печник
86
Запасные
-
Федоров
Алексей Федоров
-
Генев
Виктор Генев
-
Соснин
Антон Соснин
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Савин
Евгений Савин
-
Приёмов
Владимир Приёмов
-
Макриев
Димитар Макриев