Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
89
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
44'
55
-
Арисленес
Ари
35'
76
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Сухи
Марек Сухи
-
Зотов
Александр Зотов
-
Джано
Джано
-
Козлов
Александр Козлов
-
Эменике
Эммануэль Эменике
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
88
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Карлос
Роберто Карлос
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
79
-
Прудников
Александр Прудников
85
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
Запасные
-
Макаров
Александр Макаров
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Кебе
Баи-Ибра Кебе
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Голенда
Ян Голенда
-
Тарделли
Диего Тарделли