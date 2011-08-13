Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Дананае
Овидиу Дананае
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Баженов
Никита Баженов
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
59
-
Голышев
Павел Голышев
46
-
Канунников
Максим Канунников
58
Запасные
-
Лактионов
Денис Лактионов
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Ким
Нам Иль Ким
-
Климов
Валерий Климов
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
79
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
68
-
Щаницин
Александр Щаницин
74'
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Куликов
Александр Куликов
-
Захирович
Аднан Захирович
-
Голич
Йован Голич
-
Фомин
Семен Фомин
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Милич
Богдан Милич