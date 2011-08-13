Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
46
-
Семшов
Игорь Семшов
45'
84'
90
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Юсупов
Артур Юсупов
49'
57
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Воронин
Андрей Воронин
30'
67
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Самедов
Александр Самедов
90
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Кураньи
Кевин Кураньи
35'
90
Запасные
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Габулов
Владимир Габулов
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Епуряну
Александр Епуряну
-
Сапета
Александр Сапета
-
Дуймович
Томислав Дуймович
-
Каряка
Андрей Каряка
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Мисимович
Звездан Мисимович
Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Хаймович
Зевик Хаймович
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
66
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Павленко
Александр Павленко
33
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
87'
90
-
Де Соуза
Эвертон Энрике Де Соуза
7'
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
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Тохосашвили
Аслан Тохосашвили
-
Эдилов
Ризавди Эдилов
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
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Польчак
Петр Польчак
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Кобенко
Андрей Кобенко
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Эссаме
Ги Стефан Эссаме
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Да Роша
Родриго Бонифацио Да Роша