Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Касаев
Алан Касаев
70
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
34'
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
81
-
Дядюн
Владимир Дядюн
75
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Немов
Петр Немов
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Медведев
Алексей Медведев
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Рахимич
Элвер Рахимич
71
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
59
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
-
Олисе
Секу Олисе