Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
74
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
35'
90
-
Павленко
Александр Павленко
64
-
Гвазава
Леван Гвазава
50
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
20'
90
Запасные
-
Тохосашвили
Аслан Тохосашвили
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
-
Де Соуза
Эвертон Энрике Де Соуза
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
70
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
82
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
51'
90
-
Арисленес
Ари
76'
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90'
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90'
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Сухи
Марек Сухи
-
Зотов
Александр Зотов
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Джано
Джано
-
Козлов
Александр Козлов