Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
82
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
75
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
62
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Захирович
Аднан Захирович
-
Голич
Йован Голич
-
Милич
Богдан Милич
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
76
-
Кисляк
Сергей Кисляк
47
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Касаев
Алан Касаев
67
-
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
-
Чала
Вальтер Чала
-
Волкотруб
Дмитрий Волкотруб
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Немов
Петр Немов
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Медведев
Алексей Медведев