Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
84
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
65
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
60
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Илич
Бранко Илич
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Минченков
Александр Минченков
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Генев
Виктор Генев
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Бобер
Антон Бобер
46
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Соснин
Антон Соснин
46
-
Короман
Огнен Короман
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Печник
Нейц Печник
90
Запасные
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Петров
Сергей Петров
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Приёмов
Владимир Приёмов
-
Савин
Евгений Савин
-
Макриев
Димитар Макриев