Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Карлос
Роберто Карлос
85
-
Карлос
Жоао Карлос
62
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
61
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
82'
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Прудников
Александр Прудников
15'
90
Запасные
-
Элиакву
Абдужахи Исах Элиакву
-
Макаров
Александр Макаров
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Кебе
Баи-Ибра Кебе
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Голенда
Ян Голенда
Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Стариков
Евгений Стариков
21
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Голышев
Павел Голышев
90
-
Баженов
Никита Баженов
77
-
Канунников
Максим Канунников
60
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Строев
Виктор Строев
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Климов
Валерий Климов
-
Бояринцев
Денис Бояринцев