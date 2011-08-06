ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Одиа
Чиди Одиа
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Рахимич
Элвер Рахимич
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
59
-
Думбия
Сейду Думбия
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Федотов
Семен Федотов
-
Цауня
Александр Цауня
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Олисе
Секу Олисе
-
Тошич
Зоран Тошич
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
55'
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
75
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
54'
89
Запасные
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Широков
Роман Широков
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Розина
Алессандро Розина
-
Бухаров
Александр Бухаров