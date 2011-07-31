Краснодар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
87
-
Дринчич
Никола Дринчич
63
-
Ерохин
Александр Ерохин
46
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Татарчук
Владимир Татарчук
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Галкин
Никита Галкин
-
Городов
Евгений Городов
-
Марков
Николай Марков
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Гогниев
Спартак Гогниев
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
8'
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Олисе
Секу Олисе
75
-
Думбия
Сейду Думбия
57
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Федотов
Семен Федотов
-
Цауня
Александр Цауня
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Васильев
Александр Васильев
-
Иванов
Егор Иванов