Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
46
-
Лукович
Александар Лукович
46
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
74
-
Хусти
Саболч Хусти
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Лазович
Данко Лазович
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
24'
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Мейра
Фернанду Мейра
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Бухаров
Александр Бухаров
Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
46
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
46
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
64
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Голич
Йован Голич
-
Милич
Богдан Милич