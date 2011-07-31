Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
63
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Янков
Чавдар Янков
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
74
-
Блатняк
Драган Блатняк
46
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Васильев
Никита Васильев
-
Харламов
Сергей Харламов
-
Орсаев
Артем Орсаев
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Иванов
Олег Иванов
-
Ребко
Алексей Ребко
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Иванов
Станислав Иванов
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
8'
75
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
64
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
56'
64
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Илич
Бранко Илич
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Гатагов
Алан Гатагов
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Минченков
Александр Минченков