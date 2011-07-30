Томь
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
60
-
Стариков
Евгений Стариков
46
-
Сабитов
Ренат Сабитов
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
46
-
Канунников
Максим Канунников
90
-
Голышев
Павел Голышев
90
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Сосновский
Сергей Сосновский
-
Строев
Виктор Строев
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Климов
Валерий Климов
-
Баженов
Никита Баженов
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
81
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Павленко
Александр Павленко
84
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
50'
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
66
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Хаймович
Зевик Хаймович
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Садаев
Заур Садаев
-
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
-
Ахъядов
Апти Ахъядов