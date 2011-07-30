Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
70
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Касаев
Алан Касаев
57
-
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
-
Чала
Вальтер Чала
-
Волкотруб
Дмитрий Волкотруб
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Медведев
Алексей Медведев
Анжи
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90'
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Карлос
Роберто Карлос
80
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Прудников
Александр Прудников
66'
90
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
51'
88
Запасные
-
Элиакву
Абдужахи Исах Элиакву
-
Ибрагимгаджиев
Анвар Ибрагимгаджиев
-
Макаров
Александр Макаров
-
Игонин
Алексей Игонин
-
Клява
Оскарс Клява
-
Кебе
Баи-Ибра Кебе
-
Кухарчук
Илья Кухарчук