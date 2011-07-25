ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
39'
81
-
Алдонин
Евгений Алдонин
79
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Думбия
Сейду Думбия
17'
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Цауня
Александр Цауня
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Олисе
Секу Олисе
Крылья Советов
мин
-
М'Боли
Раис М'Боли
90
-
Молош
Дмитрий Молош
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Соснин
Антон Соснин
90
-
Ковба
Денис Ковба
67
-
Приёмов
Владимир Приёмов
61
-
Печник
Нейц Печник
90
-
Савин
Евгений Савин
46
Запасные
-
Козлов
Алексей Козлов
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Шалаев
Олег Шалаев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Буданов
Александр Буданов
-
Кириллов
Юрий Кириллов