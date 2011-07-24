Ростов
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Живанович
Иван Живанович
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
61
-
Янков
Чавдар Янков
46
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Адамов
Роман Адамов
87
Запасные
-
Васильев
Никита Васильев
-
Орсаев
Артем Орсаев
-
Буссаиди
Анис Буссаиди
-
Иванов
Олег Иванов
-
Ребко
Алексей Ребко
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Каряка
Андрей Каряка
90
-
Сапета
Александр Сапета
64
-
Семшов
Игорь Семшов
11'
76'
90
-
Воронин
Андрей Воронин
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
65
Запасные
-
Габулов
Владимир Габулов
-
Колодин
Денис Колодин
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Мисимович
Звездан Мисимович
-
Смолов
Федор Смолов